شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 822 فلس، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار تداول المؤشر في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 790 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 817 فلس وبين مستوى المقاومة هو 823 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط