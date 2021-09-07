الاقتصاد

بيتك (KFH) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 822 فلس، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار تداول المؤشر في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 790 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 817 فلس وبين مستوى المقاومة هو 823 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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