شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند»: حل 70 % من الشكاوى وإيقاف 90 مكتب استقدام مخالفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «مساند» الذي يختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، عن معالجة وحل أكثر من 70% من الشكاوى المرفوعة في المنصة، وإيقاف العديد من مكاتب الاستقدام المخالفة، وذلك منذ إطلاق نظام إدارة الشكاوى.

جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا لبرنامج مساند التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ أشار إلى أن مجموع الشكاوى التي تم حلها ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في المنصة 874 شكوى، في حين أن عدد المكاتب التي تم إيقافها تجاوز 90 مكتبا مخالفا بناء على شكاوى العملاء، لافتا إلى أنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب، وإعادة الحقوق المالية كافة لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام، أوضح البرنامج أنه في حال لم يلتزم المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه، يتم إيقاف المكتب، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

وصنف برنامج مساند الشكاوى في المنصة أثناء التعاقد، مثل: (طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بسياسة الإلغاء، عدم الالتزام بغرامة تأخير الوصول، وعدم التعويض عند إنهاء العقد)، إضافة إلى شكاوى خلال فترة تجربة العاملة المنزلية، مثل: (طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بسياسة الضمان، غير لائق صحيا، غير مطابق للمواصفات، هروب العامل/ة، الامتناع عن العمل، امتناع المكتب عن استلام العاملة، عدم تعويض مبلغ الاستقدام).

ويمكن لأصحاب العمل تقديم الشكاوى بثلاث خطوات عبر منصة مساند، فيما تستغرق المدة للإجابة عنها 5 أيام، إذ تأتي آلية التعامل مع الشكاوى عبر 5 خطوات تبدأ من تقديم الشكوى، وبعدها ترسل لمكتب الاستقدام، ثم مشاركة رد المكتب مع مقدم الشكوى، وبعد ذلك يعطى صاحب العمل 48 ساعة مهلة الاعتراض على الرد، وآخر خطوة هي التحقق من تطبيق القرار المتخذ على مقدم الخدمة.