شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات ريال إجمالي إنفاق المستهلكين عبر «الجوال» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، أن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في يوليو الماضي بلغ 38.853 مليار ريال، مقابل 38.704 مليارات ريال، في يونيو 2021، بارتفاع طفيف قدره 0.4%، فيما سجل عدد العمليات نحو 448.847 مليون عملية، مقابل 427.322 مليون عملية، بزيادة 5%، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع باستخدام الجوال نحو 10.030 مليار ريال، مقابل 10.446 مليار ريال بانخفاض قدره 3.9%.

وأظهرت النشرة أن عدد أجهزة نقاط البيع بلغ 859.336 ألف جهاز في يوليو الماضي، مقارنة بـ 848.358 ألف جهاز في يونيو 2021، بارتفاع قدره 1.3%.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة المبيعات باستخدام البطاقات في يوليو الماضي بلغت 25.586 مليار ريال، في يوليو الماضي، مقارنة بـ 24.877 مليار ريال في يونيو 2021، بارتفاع قدره 2.8%.

وأوضحت النشرة أن عدد العمليات عبر البطاقات في يوليو الماضي بلغ 281.893 مليون عملية بانخفاض قدره 9.2% مقارنة بـ 258.251 مليون عملية في يونيو 2021، فيما بلغ عدد العمليات عبر الهاتف الجوال 144.769 مليون عملية، مقابل، 147.493 مليون عملية في يونيو 2021، بارتفاع قدره 1.8%.

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي عمليات نقاط البيع ارتفع على أساس سنوي بنحو 23.3%، إذ سجل في يوليو 2020 31.512 مليار ريال.

وأضافت النشرة إن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغت 6.328 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 5.887 مليار ريال في يونيو 2021، مرتفعة بنسبة 7.5%، فيما بلغ عدد العمليات 29.284 مليون عملية بارتفاع 10.9%، مقابل 26.401 مليون عملية في يونيو 2021.