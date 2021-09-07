شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات.. إزاي تعمل دراسة جدوي لمشروعك الصغير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأ في تدشين أي مشروع يتطلب الأمر منك عدد من الإجراءات والمستندات المطلوبة، ولعل أول إجراء يجب أن تقوم به هو إجراء دراسة الجدوى، ويقدم الخليج 365 في هذا الإطار فيديو تعريفي حول كيفية إعداد دراسة جدوي والاستفادة من الدعم المقدمة من الحكومة للشباب في هذا الأمر:

- سيتم اطلاعك على نماذج من دراسات الجدوى المتاحة في قطاعات مختلفة.

- تم تصميم أكثر من 250 دراسة جدوى استرشادية سيتم اطلاعك عليها.

- تعليمك الناحية التسويقية للفكرة التي تسعي لتنفيذها.

- تعليمك الدراسة الإنتاجية للمشروع أو الفكرة.

- الشق الآخر سيتم اطلاعك على الجوانب المالية.

- برنامج تدريبي كامل لمدة 5 أيام مع كبار المختصين.

-بعد انتهاء البرنامج التدريبي سيتمكن الشاب من إعداد الدراسة التسويقية والفنية والمالية للمشروع.

-يمكن بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التقدم للحصول على قرض.