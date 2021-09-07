شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. الأسواق تترقب إعلان الناتج المحلي الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب السوق العالمي للمعادن الثمينة اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث الاقتصادية والتقارير والبيانات الهامة التي من شأنها التأثير على وضع تداول الذهب في البورصات الدولية.

ومن المنتظر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي وخطاب ساندرز عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا ومؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو من ZEW ومؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا من ZEW، والقراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت أمس الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بصورة محدودة في البورصات العالمية ليتم تداول الذهب بمتوسط 1824 إلى 1830 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 سجل 902 جنيهات، وعيار 21 سجل 790 جنيها، وعيار 18 سجل 676 جنيها، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1824 دولارا.