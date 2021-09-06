شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، ام بي للهندسة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سبيد ميديكال، أسمنت سيناء، مصر للفنادق. إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، ام بي للهندسة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سبيد ميديكال، أسمنت سيناء، مصر للفنادق.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العامة لصناعة الورق-راكتا، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الدلتا للتأمين.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه. البورصة تخسر 10 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.64%، والعرب على 3.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 823.5 ألف جنيه، 58.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.61% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1092 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 150 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 37.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 59.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.72%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 40.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 67.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.05%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 44.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 29.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.57%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.97%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.61%.