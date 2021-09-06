شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل71.59 دولار لبرنت و68.33 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 71.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.33دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم شهدت تراجعا بحوالي دولار، حيث واصلت خسائرها وذلك خفض المملكة العربية السعودية ، أسعار عقود النفط الخام لآسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي .

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.