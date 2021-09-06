شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل71.59 دولار لبرنت و68.33 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 71.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.33دولار للبرميل .
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم شهدت تراجعا بحوالي دولار، حيث واصلت خسائرها وذلك خفض المملكة العربية السعودية، أسعار عقود النفط الخام لآسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي .
واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.