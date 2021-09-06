شكرا لقرائتكم خبر عن تطور متوسط سن الزواج والطلاق فى مصر في 4 سنوات.. بالإنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات الزواج والطلاق في مصر لعام 2020، والتي رصدت تراجع عدد عقود الزواج إلى 876 ألفا و15 عقداُ عام 2020، بينما كان 927 ألفا و844 عقداً عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.6٪، وفي المقابل سجل عدد إشهادات الطلاق 213 ألف و950 حالة عام 2020، مقابل 225 ألف و929 حالة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 5.3٪.

وتناولت النشرة السنوية للزواج والطلاق مؤشرات بالإنفوجراف تطور متوسط سن الأزواج والزوجات ومتوسط سن المطلقين والمطلقات منذ عام 2016 وحتى 2020، وفقا لما يلي:



متوسط سن الأزواج والزوجات



متوسط سن المطلقين والمطلقات

وكانت أعلى نسبة زواج للفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 350 ألفا و646 عقداً تمثل 40%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقـــداً تمثل 0.5% من جملة العقود.

وبالنسبة للزوجات فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 326 ألف و869 عقدا تمثل 37.3%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 1038 عقدًا تمثل 0.1٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية للمطلقين (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43 ألف و739 إشهاداً بنسبة 20.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاداً بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية للمطلقات (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38 ألف و865 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهاداً بنسبة 0.6٪ من جملة الإشهادات.