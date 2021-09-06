شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حجم إنتاج الغاز والاستثمارات بحقول بتروشروق وبتروبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول الاستمرار فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج من البترول والغاز وزيادته للاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بحجم إنتاج شركتى بتروشروق وبتروبل خلال العام المالى 2020/2021 وكانت كالتالي..

س. كم بلغ حجم استثمارات شركة بتروشروق خلال 2020-2021؟

ج. بلغت استثمارات العام بلغت 184 مليون دولار

س. كم بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعى؟

ج. بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعى حوالى 2.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وحوالى 5 آلاف برميل متكثفات يوميًا.

س. كم بلغت استثمارات شركة بتروبل خلال العام2020-2021؟

ج. بلغ إجمالى الاستثمارات 672 مليون دولار.

س. كم بلغ إجمالى الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات؟

ج. بلغ إجمالى الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات 93 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا (944 مليون قدم مكعب غاز و68 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات) بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يوميًا.

س. هل تم إضافة احتياطيات جديدة؟

ج. نجح النشاط الاستكشافى للشركة فى إضافة احتياطيات جديدة بمنطقتى نيدوكو والقرعة من خلال البئرين الاستكشافيين نيدوكو شمال غرب – 1 والقرعة شمال شرق – 1.

يذكر أن تحسن مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز المسال شجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.