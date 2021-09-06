شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 6-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الأثنين الأثنين 6-9-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان البنك المركزى المصرى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لـ40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.672 مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار.

19.1 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال 7 شهور

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن ارتفاع عدد المستثمرين المسجلين الجدد بالبورصة إلى 19141 مستثمر خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 9317 مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الإفراج عن سيارات بـ336 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أغسطس الماضى

أصدرت مصلحة الجمارك تقريرا بالجهود المبزولة لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

جهاز الإحصاء يعلن: 876 ألف عقد زواج فى مصر عام 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأثنين النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020"، بلغ عدد عقود الزواج 876015 عقداُ عام 2020 مقـابل 927844عقدًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

هبوط جماعى لمؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء "الخدمات التعليمية"

هبطت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بجلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود الخدمات التعليمية بنسبة 0.87%، وتصدرت القطاعات المتراجعة مواد البناء بنسبة 6.61%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.53%.

قطاع الأعمال: 3715جنيها سعر القنطار فى أول مزاد للقطن موسم 2021-2022

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام أنه فى إطار متابعة الوزارة لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتى بدأت بمحافظات الوجه القبلى، تم إجراء أول مزاد على الأقطان للموسم 2021-2022 بمركز تجميع النويرة بمركز إهناسيا فى محافظة بنى سويف.

الصناعات الغذائية: 7.2مليون دولار حجم استيراد المنتجات المصنعة من الطماطم 2020

بدأت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، سلسلة من ندوات الدعم الفنى لأعضائها من منتجى ومصنعى الطماطم فى مصر.

وبدأت أولى الندوات حول أفضل الممارسات الإيطالية للإنتاج الحقلى للطماطم بغرض التصنيع، بمشاركة آندريا سونينو رئيس الجمعية الإيطالية للخريجين فى مجال الزراعة والمحاضر بجامعتى Rome Tre، وMercatorum كما تم عقد ندوتين تم خلالهما مناقشة التحديات التى تواجه صناعة الطماطم فى الحفاظ على متبيقات المبيدات ضمن الحدود الامنة دوليا.