شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لليورو وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل استمرار صعود العملة الأمريكية ووسط تعاملات هادئة بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبيات المصانع في ألمانيا ارتفع بنسبة 3.4% خلال أغسطس/آب بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.9%.



وارتفع أيضا مؤشر "سنتكس" لثقة المستثمرين في منطقة اليورو بنسبة 19.6% في الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 18.3%.



هذا، وأغلقت "وول ستريت" أبوابها اليوم حيث تتوقف أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل، وسوف تستأنف نشاطها غدا الثلاثاء.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1871.