شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بجلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود الخدمات التعليمية بنسبة 0.87%، وتصدرت القطاعات المتراجعة مواد البناء بنسبة 6.61%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.53%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.45%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.85%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.17%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.55%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.24%.

كما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.21%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.51%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 1.19%، 1.16%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.64%، والعرب على 3.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 823.5 ألف جنيه، 58.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.61% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1092 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 150 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.