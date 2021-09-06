شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11084 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13389 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 2880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 3865 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 4514 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهي العامة للصوامع والتخزين، بي اي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، أم بي للهندسة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 400 ألف سهم، 9 أسهم، 200 ألف سهم، 8.2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 16880 سهم، 37650 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 10019 سهم، 20 ألف سهم، 349.5 ألف سهم، على التولي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 408 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري 29 ألف سهم، 7001 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 550 ألف سهم.

وأعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، بيع المساهم أمير عبد الوهاب خضر عدد 200 ألف سهم بسعر 12.365 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 9% إلى 6.435%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، مطالبة البورصة من الشركة في موافاتها بإفصاح عن الآتي؛ أولًا أسباب ارتفاع تكاليف المبيعات وبالأخص بند المواد في 30/6/2021 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق مما أدى إلى تحول الشركة من تحقيق مجمل ربح بلغ 4.5 مليون جنيه في 30/6/2020 إلى مجمل خسارة بلغت 3.3 مليون جنيه في 30/6/2021 وفقا للقوائم المالية المعلنة والمفصح عنها، ثانيًا خطة الشركة تجاه التعامل مع القرض الحسن بمبلغ 16.6 مليون جنيه الممنوح من شركة الإسماعيلية للاستثمار (مالكة لنحو 80 % من الإسماعيلية مصر للدواجن) منذ 1/10/2009 فيما يخص كيفية السداد والمدى الزمنى المتوقع للتنفيذ.

كما طالبت البورصة، الشركة العربية للمحابس، بالإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة فيما يخص ارتفاع قيمة المخزون والبالغ نحو 84 مليون جنيه بما يمثل 85% من الأصول المتداولة في 30/6/2021، خاصة في ظل ثبات بند "انتاج تام" بقيمة 36.4 مليون جم وازدياد بند "انتاج تحت التشغيل" من 8.9 مليون جنيه في 31/12/2020 إلى 21.8 مليون جنيه في 30/6/2021 مع تحديد المدى الزمنى المتوقع للتنفيذ.

في سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من 6 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ واستنادًا للتعديل الصادرة بالمادة 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020.