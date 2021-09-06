شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: لسنا مسئولين عن طرح سويفل بناسداك.. ونساند شركات رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول".
وردًا على ملف بورصة السلع، قال محمد فريد، إن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بدايةً من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها،
واتفق الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تشكيل لجنة لبحث قيد الشركات العائلية من أعضاء الجمعية بالبورصة المصرية، لتوضيح إجراءات وشروط القيد، ومزايا القيد، غير أنه اشترط قبل التشاور أن تبدي هذه الشركات نيتها في القيد، وأن تلتزم بالإفصاح والشفافية عن قوائم أعمالها لحماية المساهمين الجدد.