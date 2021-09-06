شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: لسنا مسئولين عن طرح سويفل بناسداك.. ونساند شركات رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة غير مسؤولة عن الطرح المزمع لشركة سويفل للنقل الجماعي ببورصة ناسداك، موضحًا أن نجاح الشركات الناشئة في مصر مرتبط بظروف عديدة أخرها البورصة المصرية، غير أننا نسعى إلى التشاور مع شركات ريادة الأعمال وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من مؤسسات مختلفة.

وجاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول".

وردًا على ملف بورصة السلع، قال محمد فريد، إن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بدايةً من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها،

واتفق الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تشكيل لجنة لبحث قيد الشركات العائلية من أعضاء الجمعية بالبورصة المصرية، لتوضيح إجراءات وشروط القيد، ومزايا القيد، غير أنه اشترط قبل التشاور أن تبدي هذه الشركات نيتها في القيد، وأن تلتزم بالإفصاح والشفافية عن قوائم أعمالها لحماية المساهمين الجدد.