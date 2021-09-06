شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة الاثنين باستثناء سوق الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.64% رابحًا 71.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11407.91 نقطة، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.02 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.02 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحًا 71.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11407.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرًا 88.71 نقطة ليغلق عند مستوى 25338.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 195.9 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.51%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والسلع الرأسمالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.08%.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 7.37%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 4.41%، وتراجع 67 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.80%، ثم سهم "باتك" بنسبة 2.16%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 1.95%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 312.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرًا 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2907.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 138.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2372 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.64%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الخدمات والسلع بنسبة 0.36%، 0.34%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.88%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.76%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.49%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 44.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.23%.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 7628.482 نقطة، وبلغ حجم التداول 197.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 6405 صفقة.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 10.55%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 2.94%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 2.45%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 3.9%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.81%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 3.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 312 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 660.3 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 13.12% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.93%، صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.3%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 73.84% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 13.78% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 7.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%، وصعد سهمي مصرف السلام البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.5%، 0.17%، على التوالي.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 4.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6786.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرًا 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7429.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5510.51 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5813.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 181.2 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8774 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.08%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.