شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك بعد الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب عالمياً وفي السوق المحلي أمس، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 سجل 902 جنيهات، وعيار 21 سجل 790 جنيها، وعيار 18 سجل 676 جنيها، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1824 دولارا.

وكانت أسعار الذهب العالمية تدور في قناة سعرية شبه ثابتة منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى ختام التداول، رغم التقارير والأحداث الاقتصادية غير المؤثر، لذلك يغلق السوق العالمي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وسط ترقب لعدد من الأحداث.

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السوق العالمي، إذ تتحرك أسعار المعدن النفيس في البلاد وفق متغيرات سعر الأونصة في البورصات العالمية وفي التداولات الفورية.