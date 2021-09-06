شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط التداول اليومى بالبورصة إلى 1.3مليار جنيه خلال أول 7شهور بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بالبورصة المصرية بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول"،

وبالنسبة لعائد مؤشرات البورصة، قال "فريد"، إن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021، مقابل تراجع بنسبة 22.3% خلال عام 2020، وصعود بنسبة 7.1% عام 2019 وانخفاض بنسبة 13.2% خلال عام 2018، ونمو بنسبة 21.7% خلال عام 2017، وزيادة بنسبة 76.2% عام 2016-وهي أعلى زيادة خلال آخر 10 سنوات- وفي عام 2015 تراجع المؤشر بنسبة 21.5%، فيما زاد خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بنسبة 50.8%، 24.2%، 31.6% على التوالي، وهبط بنسبة 49.3% خلال عام 2011.

أما بالنسبة لمعدل عائد للمؤشر إيجي إكس 30 متساوي الأوزان، حقق تراجعًا بنسبة 46.7% خلال عام 2011، وصعد خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة نمو 54.02%، 26.28%، 35.05%، على التوالي، وهبط بنسبة 19.97% خلال عام 2015، ليرتفع بنسبة 80.97% خلال عام 2016 ثم 24.32% خلال عام 2017، وهبط عام 2018 بنسبة 10.51%، وقفز بنسبة 8.47% خلال عام 2019، وتراجع بنسبة 19.28% خلال عام 2020، وزاد بنسبة 3.99% خلال عام 2021.

وبالنسبة لمعدل العائد لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، حقق المؤشر ارتفاعًا 7 أعوام خلال آخر 10 سنوات، حيث حقق صعودًا بنسبة 27.9% خلال عام 2012، و17.8% خلال عام 2013 و14.1% خلال عام 2014 و29.8% خلال عام 2016 و70.3% خلال عام 2017 و69.3% خلال عام 2020 و37.2% خلال عام 2021، وهبط المؤشر أعوام 2011 بنسبة 43.3%، و2015 بنسبة 30.5% و2018 بنسبة 14% و2019 بنسبة 11.2%.

وبالنسبة لمعدل العائد على مؤشر الشركات الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100، حقق المؤشر نموًا بنسبة 27.4% خلال عام 2021، وزاد بنسبة 41.8% خلال عام 2020، فيما تراجع خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 10.6%، 10% على التوالي، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 عام 2017 بنسبة 57.2% وقفز المؤشر عام 2016 بنسبة 33.7%، فيما تراجع المؤشر عام 2015 بنسبة 30.1%، وزاد المؤشر خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة 33%، 19.9%، 18%، على التوالي، وهبط عام 2011 بنسبة 44.7%.