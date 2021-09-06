شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط التداول اليومى بالبورصة إلى 1.3مليار جنيه خلال أول 7شهور بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر
أما بالنسبة لمعدل عائد للمؤشر إيجي إكس 30 متساوي الأوزان، حقق تراجعًا بنسبة 46.7% خلال عام 2011، وصعد خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة نمو 54.02%، 26.28%، 35.05%، على التوالي، وهبط بنسبة 19.97% خلال عام 2015، ليرتفع بنسبة 80.97% خلال عام 2016 ثم 24.32% خلال عام 2017، وهبط عام 2018 بنسبة 10.51%، وقفز بنسبة 8.47% خلال عام 2019، وتراجع بنسبة 19.28% خلال عام 2020، وزاد بنسبة 3.99% خلال عام 2021.
وبالنسبة لمعدل العائد لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، حقق المؤشر ارتفاعًا 7 أعوام خلال آخر 10 سنوات، حيث حقق صعودًا بنسبة 27.9% خلال عام 2012، و17.8% خلال عام 2013 و14.1% خلال عام 2014 و29.8% خلال عام 2016 و70.3% خلال عام 2017 و69.3% خلال عام 2020 و37.2% خلال عام 2021، وهبط المؤشر أعوام 2011 بنسبة 43.3%، و2015 بنسبة 30.5% و2018 بنسبة 14% و2019 بنسبة 11.2%.
وبالنسبة لمعدل العائد على مؤشر الشركات الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100، حقق المؤشر نموًا بنسبة 27.4% خلال عام 2021، وزاد بنسبة 41.8% خلال عام 2020، فيما تراجع خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 10.6%، 10% على التوالي، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 عام 2017 بنسبة 57.2% وقفز المؤشر عام 2016 بنسبة 33.7%، فيما تراجع المؤشر عام 2015 بنسبة 30.1%، وزاد المؤشر خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة 33%، 19.9%، 18%، على التوالي، وهبط عام 2011 بنسبة 44.7%.