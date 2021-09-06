شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع متابعة حركة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ومع متابعة حركة الدولار الأمريكي الذي صعد أمام منافسيه.



وأغلقت "وول ستريت" أبوابها اليوم حيث تتوقف أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل، وسوف تستأنف نشاطها غدا الثلاثاء.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في المملكة المتحدة سجل مستوى 55.2 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند القراءة 57.4 نقطة.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3832.