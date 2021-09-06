سابك تتفق مع سار لنقل منتجاتها عبر الخطوط الحديدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سابك أمس اتفاقية خدمات نقل الحاويات بالخطوط الحديدية مع الخطوط الحديدية السعودية (سار).

وحضر التوقيع في مركز سابك الرئيس بالرياض، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس مجلس إدارة سابك خالد الدباغ، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك. وذكر البنيان أن المشروع يأتي في إطار إسهام سابك في تحقيق أهداف (رؤية 2030) من خلال توفير حلول نقل آمنة وموثوقة وسريعة ومتوافقة مع البيئة لخدمة الصناعات المحلية، موضحا أن الاتفاقية تشمل في البداية منتجات البوليمرات، وأوجه الاتفاق على أن تسعى سابك وسار على أن تشمل باقي المنتجات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات المهندس عبدالرحمن الفقيه أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام سابك بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية لتقليل البصمة الكربونية، ولا سيما أن النقل بالخطوط الحديدية سيسهم في القضاء على حوالي خمسة آلاف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى حرص الشركة على تقليل ازدحام الطرق العامة من خلال إلغاء أكثر من 300 ألف رحلة شاحنة بموجب هذه الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية تنقل (سار) منتجات (سابك) من البوليمرات عن طريق الخطوط الحديدية من نقطة تسليم المرفق اللوجستي في الميناء إلى نقطة تسليم ميناء الدمام، ومن نقطة تسليم الحاويات الفارغة إلى المرفق اللوجستي في الميناء.

وتتعاون سلسلة الإمدادات العالمية في سابك مع سار لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية بما تتضمنه من ارتفاع في معدل العائد الداخلي، وتوفير التكاليف، وتعزيز القيمة المضافة التشغيلية، وتلبية متطلبات الاستدامة، التي تشمل توفير الوقود بنسبة 70% وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وجاءت الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين سابك وسار في عدد من المشاريع الرامية إلى الاستفادة من جاهزية شبكة الخطوط الحديدية بما ينسجم مع تحقيق خطط الشركة.

يذكر أن اتفاقية ربط الخطوط الحديدية (الدمام - المرفق اللوجستي في الميناء – الدمام) لتيسير نقل الحاويات تعد واحدة من أهم التعاقدات الجارية مع شركة سار، وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عاما لنقل ما يقارب 300 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما من البوليمرات.