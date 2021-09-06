21 مليارا حجم تعاملات قطاع التجارة الالكترونية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توسعت التجارة الالكترونية في المملكة بشكل كبير العام الماضي، حيث وصل حجم التعاملات في القطاع لنحو 5.7 مليارات دولار (21.37 مليار ريال)، بحسب تقرير واقع التجارة الالكترونية في المملكة، مشيرا إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الالكترونية في العام الحالي.

وكشف التقرير الصادر من غرفة الرياض ممثلة في مرصد قطاع دعم الأعمال، عن إسهام التجارة الالكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10,482 مليون دولار في عام 2020، وفقا لقطاعات التجارة الالكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الالكترونيات بـ2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة الالكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة، وتعد من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل القطاعات تأثرا بالتجارة الالكترونية إصلاح المركبات.

وأفاد التقرير بأن مؤشر التجارة الالكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربيا والـ49 عالميا بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وأوضح التقرير، أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% أثناء جائحة كورونا مقارنة بالعام 2019.

وأبان التقرير أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الالكترونية المرخصة بنحو 14% عن عام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الالكترونية لتبلغ 28,676 متجرا ومنصة للتجارة الالكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020.

إسهام التجارة الالكترونية في الحسابات القومية بالمملكة 2020:







إجمالي العائد 10,482 مليون دولار



قطاع الملابس والأحذية 3209 ملايين دولار



قطاع الالكترونيات 2998 مليون دولار



قطاع الأثاث والأجهزة المنزلية 1477 مليون دولار



قطاع الغذاء والدواء 776 مليون دولار



المملكة في مؤشر التجارة الالكترونية العالمي 2020:

المركز الثاني عربيا

المركز الـ49 عالميا

استهلاك الإنترنت للمستخدمين في 2020:

ارتفاع 34% أثناء جائحة كورونا

نسبة عدد المستهلكين من السكان 82.6%

عدد المتاجر الالكترونية المرخصة:

28,676 متجرا ومنصة للتجارة الالكترونية

زيادة قدرها 3571 منصة الكترونية في 2020

نسبة الزيادة 14%