شكرا لقرائتكم خبر منظمة التنمية الإدارية: تفعيل الصكوك السيادية يسهم في تنمية الدول العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني أن الملتقى العربي الأول للصكوك السيادية الذي اختتم فعاليته أمس شكل بداية الاهتمام بالصكوك السيادية وأثرها على التمويل في الدول العربية، خاصة أنه يسهم في تنميتها.

وقال القحطاني إن الهدف الأساسي من انعقاد الملتقى يكمن في توفير منصة عربية، تطرح من خلالها القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع، في محاولة لإيجاد الفرص للاستفادة من هذه الصكوك السيادية، بما يخدم المستثمر والتمويل ومن يرغبون في التمويل والاستثمار وفق قوانين الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى العروض التي قدمت من خلال هذا الملتقى مع وجود تداول مبالغ ضخمة من خلال هذا النوع من الصكوك في أوروبا وعدد من الدول في كافة أنحاء العالم، مؤكدا أن البلدان العربية أولى بتفعيل هذا النوع من الصكوك السيادية.

وأضاف القحطاني أن مثل هذه المؤتمرات والفعاليات تعقد في الأساس ليس لصناعة القرار، ولكنها منصات لتسليط الضوء على قضية أو موضوع معين، لتشجيع أصحاب التخصص والمعنيين بالمجال على وضع القوانين والتشريعات اللازمة، بما يضمن مصلحة واستفادة الجميع.