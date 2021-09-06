شكرا لقرائتكم خبر منظمة التنمية الإدارية: تفعيل الصكوك السيادية يسهم في تنمية الدول العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال القحطاني إن الهدف الأساسي من انعقاد الملتقى يكمن في توفير منصة عربية، تطرح من خلالها القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع، في محاولة لإيجاد الفرص للاستفادة من هذه الصكوك السيادية، بما يخدم المستثمر والتمويل ومن يرغبون في التمويل والاستثمار وفق قوانين الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى العروض التي قدمت من خلال هذا الملتقى مع وجود تداول مبالغ ضخمة من خلال هذا النوع من الصكوك في أوروبا وعدد من الدول في كافة أنحاء العالم، مؤكدا أن البلدان العربية أولى بتفعيل هذا النوع من الصكوك السيادية.
وأضاف القحطاني أن مثل هذه المؤتمرات والفعاليات تعقد في الأساس ليس لصناعة القرار، ولكنها منصات لتسليط الضوء على قضية أو موضوع معين، لتشجيع أصحاب التخصص والمعنيين بالمجال على وضع القوانين والتشريعات اللازمة، بما يضمن مصلحة واستفادة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التنمية الإدارية: تفعيل الصكوك السيادية يسهم في تنمية الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.