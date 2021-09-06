شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية يمول 74 مشروعا في جازان بـ 20.9 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت غرفة جازان المركز الأول في مؤشر الاتفاقيات بين الغرف السعودية وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال اتفاقية مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالغرفة وبنك التنمية، حيث قدم البنك تمويله لـ 74 مشروعا في منطقة جازان، بقيمة قدرت 20.9 مليون ريال.

وأوضح الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن تمويل بنك التنمية الاجتماعية شمل ثمانية برامج تضمنت تمويل مشروعات الاختراع، ومشروعات التميز، والمشروعات القائمة، وتمويل المشروعات الناشئة، والتوطين، وأسس، وعائد، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى البرامج التي تواكب رؤية 2030.

ولفت إلى أن التمويل شمل 74 منشأة، موزعة في قطاعات التعليم من خلال مراكز التدريب والترفيه والتسلية، والمطاعم والكافيهات، ومحال الورد، واستوديوهات التصوير كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب محافظات منطقة جازان مضيفا أن النساء حصدن النسبة الأعلى عن الرجال في المشروعات الممولة من البنك.

تمويل بنك التنمية لمشروعات في جازان المستفيدة 74 منشأة

قيمة التمويل 20,940,000 ريال

توزعت على 8 برامج:

