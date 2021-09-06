بنك التنمية يمول 74 مشروعا في جازان بـ 20.9 مليونا

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وأوضح الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن تمويل بنك التنمية الاجتماعية شمل ثمانية برامج تضمنت تمويل مشروعات الاختراع، ومشروعات التميز، والمشروعات القائمة، وتمويل المشروعات الناشئة، والتوطين، وأسس، وعائد، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى البرامج التي تواكب رؤية 2030.
ولفت إلى أن التمويل شمل 74 منشأة، موزعة في قطاعات التعليم من خلال مراكز التدريب والترفيه والتسلية، والمطاعم والكافيهات، ومحال الورد، واستوديوهات التصوير كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب محافظات منطقة جازان مضيفا أن النساء حصدن النسبة الأعلى عن الرجال في المشروعات الممولة من البنك.
تمويل بنك التنمية لمشروعات في جازان المستفيدة 74 منشأة
قيمة التمويل 20,940,000 ريال
توزعت على 8 برامج:
- مشروعات الاختراع
- مشروعات التميز
- المشروعات القائمة
- المشروعات الناشئة
- مشروعات التوطين
- مشروعات أسس
- مشروعات عائد
- التقنيات الناشئة
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