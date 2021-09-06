شكرا لقرائتكم خبر الجبير: كود البناء السعودي يستهدف تسهيل الإجراءات وتحديد المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على أهمية الحاجة لوجود كود البناء واتباع أحدث الطرق والتقنيات في تطبيقه، بما يحقق أهداف الوطن في امتلاك مدن متطورة وبيئة صحية تخدم سكانها، مبينا أن كود البناء السعودي انطلق من حيث انتهى الآخرون ليضع الضوابط والاشتراطات وتطبيقها من خلال آليات تنظم العلاقة بين جميع الأطراف فكانت منظومة استخراج رخص البناء من خلال منصة «بلدي»، تسهيلا للإجراءات وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.

وأضاف الجبير، خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة، بعنوان «أهداف وتحديات تطبيق كود البناء السعودي»، أمس، أن الورشة تهدف إلى إبراز التحديات التي تواجه تطبيق كود البناء السعودي وآخر المستجدات والتحديثات عليه، مستهدفة المكاتب الهندسية ومهندسي القطاع البلدي، والجهات ذات العلاقة.

رفع تقارير

بدوره استعرض مدير عام كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد الشمري، خلال الورشة، متطلبات تطبيق كود البناء السعودي، والذي تضمن ما يتوجب على المكاتب الهندسية المصممة ومهامها، ودور كل من المكاتب الهندسية المصممة والمشرفة المعنية بإعداد المخططات المعمارية الإنشائية والكهربائية، وغيرها من المخططات اللازمة للمشروع وفق كود البناء السعودي، متضمنا شرحا لاشتراطات البناء المعتمد وتفاصيل المراحل التنفيذية التي يلتزم بها المصمم المشرف برفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء على منصة بلدي.

ملزم للمقاولين

وأشار إلى إلزامية المقاول بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني أو الإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي من خلال بوليصة التأمين ضد العيوب الخفية بالبناء، والتي تهدف الى تغطية تكلفة إصلاح العيوب الخفية بالأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، موضحا آليات إجراءات الحصول على وثيقة التأمين ومتطلباتها من خلال منصة خاصة بالتأمين، لافتا إلى التطوير المستمر لمنصة بلدي من خلال إعداد آلية إرسال التنبيهات الخاصة بمراحل البناء للأمانات والمكاتب الهندسية، متوقعا أن تنتهي أتمتتها نهاية الشهر الحالي.

343 لقاء مع المصممين

واستعرض مدير إدارة رخص البناء بأمانة الشرقية المهندس عبدالعزيز الربيع، منجزات إدارة رخص البناء في المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، حيث طبق على 21 مشروعا تجاريا، وآخر صناعي، بجانب 29 مشروعا خدميا بالإضافة إلى 4 مشاريع تجارية سكنية و6 مشاريع سكنية، حيث تصدرت مدينة الدمام بـ39 مشروعا، ثم مدينة الخبر بـ14 مشروعا، والظهران بـ4 مشاريع، والنعيرية بـمشروعين، ومشروع لكل من مدينتي الجبيل والقطيف، كما أن هناك 32 مشروعا معتمدة و29 مشروعا العمل جار عليها، وهناك 343 لقاء مع المصممين لتعديل الأعمال.

كما استعرض نماذج لعدد من المشروعات الهامة والريادية بإدارة الرخص.

سلامة الأرواح

وذكر أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن شعيل، أن تطبيق كود البناء السعودي يهدف لضبط أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، والتركيز على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتحسين كفاء واستدامة المباني، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء والتشييد.

رفع بيئة الاستثمار

وتطرق مدير عام رخص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد التركي، إلى التصور الجديد للرخص الإنشائية والتي تم تطويرها بهدف تحسين مسار المستثمرين والمستفيدين من القطاع البلدي، وتحقيق متطلبات نظام كود البناء السعودي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء في التقارير التنافسية الدولية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، متوقعا أن تعمل على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى ربط الكتروني متكامل والمواءمة مع كود البناء السعودي، وأن تكون إجراءات الترخيص موحدة، منوها إلى أدوار ومهام المكاتب الهندسية وإجراءات إصدار رخص البناء.