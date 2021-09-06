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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد الخطيب التقى بمقر وزارة السياحة المصرية بالقاهرة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلا عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان.

ومن الجانب المصري نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف.