البرنامج التدريبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوطين الوظائف بمحافظة جدة يقيم اليوم الثلاثاء «ملتقى التوظيف 3»، وذلك بمقر جامعة جدة بالفيصلية. ويهدف الملتقى الذي يستمر 3 أيام، وتنفذه جامعة جدة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إلى توفير أكثر من 200 وظيفة للخريجين حديثا والباحثين عن عمل.

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