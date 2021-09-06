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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأول، ينطلق بمدينة السيح اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالخرج بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، ويستمر ليومين. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش السبيعي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي. ملتقى التوظيف

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