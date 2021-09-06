السودة للتطوير تتعاون مع المساحة الجيولوجية لإحياء البناء البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة السودة للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - مذكرة تعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحضور وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بهدف إحياء البناء البيئي، واستخدام مواد بناء بيئية وفق التقنيات الحديثة، ودراسة خصائص الأحجار لإعادة استخدامها في ترميم المباني ومشاريع التطوير التي تقع ضمن نطاق مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني، أن مذكرة التعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعد أحد العوامل التي ستدعمنا في مشاريع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع في ترميم وتأهيل المباني التراثية الواقعة داخل نطاق المشروع، حيث تزخر منطقة المشروع بعدد كبير من القرى التراثية التي تتميز بنمط معماري نسعى للحفاظ عليه وإعادة استخدامه في المشاريع الإنشائية بطرق حديثة، وهذه تقودنا إلى تمكين الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تصل بنا إلى الإسهام في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، أن مذكرة التعاون هذه ستسهم بإذن الله في دعم المشاريع الإنشائية بالدراسات الجيولوجية الهندسية والمخاطر، بالإضافة إلى حصر أحجار المنطقة وخصائصها واستخداماتها المختلفة، وكذلك التعاون في مجال الإصدار والوثائق العلمية التي تشتمل على خرائط جيو علمية ودراسات وتقارير فنية وكتب عن منطقة المشروع.

يذكر أن شركة السودة للتطوير تسعى لحفظ وتوثيق التراث المادي واللامادي في السودة وأجزاء من رجال ألمع، لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية تتميز بتراثها الفريد وثقافتها الأصيلة.

أهداف مذكرة التعاون:

