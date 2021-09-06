شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.61% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة.