شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-9-2021 استقرار بالنسبة لأسعار الجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق 6 أكتوبر للجملة، وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-20، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو.

ولستقرتز أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.