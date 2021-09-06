شكرا لقرائتكم خبر عن 19.1 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن ارتفاع عدد المستثمرين المسجلين الجدد بالبورصة إلى 19141 مستثمر خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 9317 مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا سبب ذلك إطلاق البورصة المصرية حملة إعلانية غير مسبوقة للتوعية والترويج للاستثمار في البورصة بالداخل والخارج، وتضمنت الحملة الإعلانية عدد من الرسائل المتنوعة منها التعريف بالبورصة، والإدخار التدريجي طويل الأجل والتعريف بالاكتتابات، والاستثمار بالبورصة والشراكة في الكيانات الاقتصادية المختلفة "معاك سهم تبقى شريك".

وقال "فريد"، خلال كلمته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول"، إن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

أضاف "فريد"، أما بالنسبة لحجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه زيادة في روؤس أموال الشركات خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.