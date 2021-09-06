شكرا لقرائتكم خبر عن سابك السعودية توقع اتفاقية مع "سار" لتقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اتفاقية خدمات نقل الحاويات بالخطوط الحديدية مع الخطوط الحديدية السعودية (سار)، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي المشروع في إطار إسهام (سابك) في تحقيق أهداف (رؤية 2030) من خلال توفير حلول نقل آمنة وموثوقة وسريعة ومتوافقة مع البيئة لخدمة الصناعات المحلية، بحسب قناة سي إن بي سي عربية.

وتشمل الاتفاقية في البداية منتجات البوليمرات، حيث تسعى سابك وسار على أن تشمل باقي المنتجات.

يُذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام (سابك) بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية لتقليل البصمة الكربونية، لا سيما أن النقل بالخطوط الحديدية سيسهم في القضاء على حوالي 5 آلاف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حرص (سابك) على تقليل ازدحام الطرق العامة من خلال إلغاء أكثر من 300 ألف رحلة شاحنة بموجب هذه الاتفاقية.

وتنقل (سار) - بموجب الاتفاقية - منتجات (سابك) من البوليمرات عن طريق الخطوط الحديدية من نقطة تسليم المرفق اللوجستي في الميناء إلى نقطة تسليم ميناء الدمام، ومن نقطة تسليم الحاويات الفارغة إلى المرفق اللوجستي في الميناء.

وحققت سابك صافي أرباح بلغ 7.64 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل خسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.06 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال الربع الثاني إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة. علما انه في الربع الثاني من العام 2020 م، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.