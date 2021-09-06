شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف للطاقة توقع 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية بـ 316.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية، وذلك لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 316.605 مليون ريال.

ويُشار إلى أن ‫شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة استلمت عدد 9 اتفاقيات وذلك بعد اكتمال التواقيع عليها من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وبحسب البيان، تشمل المناطق كل من منطقة الرياض وحدة اعمال مدينة الرياض، منطقة الرياض الوحدة الجنوبية، منطقة الرياض الوحدة الشمالية، منطقة المدينة المنورة، منطقة مكة المكرمة وحدة اعمال جدة، المنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، منطقة القصيم، منطقة حائل ومنطقة تبوك.

ونوهت الشركة إلى أن فترة العقود تمتد لنحو 36 شهراً، حيث أن الايرادات المتعلقة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر على الطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي وتعميد الاعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.‬‬‬

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 48.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 57.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.