شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" في عطلة رسمية اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت "وول ستريت" أبوابها اليوم حيث تتوقف أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل، وسوف تستأنف نشاطها غدا الثلاثاء.



تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "داو جونز" أغلق جلسة الجمعة الماضية على انخفاض بنسبة 0.2% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 35369 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2% وبلغ أعلى مستوى عند 35422 نقطة وأقل مستوى عند 35269 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 4535 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4541 نقطة وأقل مستوى عند 4521 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 15363 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 15375 نقطة وأقل مستوى عند 15283 نقطة.