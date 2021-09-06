شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،ليبتعد الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى شهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب الأسيوي فى الصين واليابان.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 68.28$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.20$، و سجل أعلى مستوي عند 69.22$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.25% إلى مستوي 71.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.58$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجين أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهر عند 70.59$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5%.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وفى ظل انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية.

بخلاف عمليات التصحيح ، تتراجع أسعار النفط فى الوقت الحالي ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ،ولا سيما الطلب الأسيوي فى الصين واليابان.

لا تزال الصين واليابان تعاني من أجراء التفشي الأخير لفيروس كورونا ،والذي أجبر السلطات على تشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي ،وهو ما أدي إلى ضعف الأنشطة الصناعية والتجارية.