شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى التعاملات السابقة ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لكن تظل العملة الأمريكية تحت ضغط بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.31 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.11 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.09 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تقلص احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 235 ألف فى آب/أغسطس ،أقل كثيرا من متوسط توقعات الخبراء إضافة وظائف بمقدار 720 ألف.

يمثل التقرير تباطؤا كبيرا عن ما تم أضافه الاقتصاد الأمريكي من وظائف فى تموز/يوليو ، والتي بلغت بعد الزيادة نحو 1.053 مليون وظيفة ،ويعاذ هذا التراجع الحاد إلى إعادة فرض القيود الصحية فى بعض الولايات والمدن الأمريكية لمنع تفشي المتغير دلتا من فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد شدد على الحاجة إلى بيانات وظائف أقوي قبل أن يبدأ البنك المركزي فى تقليص شراء السندات ،لذلك انحسرت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد تقرير الوظائف الأخير.