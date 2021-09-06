شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنزل قليلا من أعلى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار الفضة قرابة 0.4% إلى مستوي 24.66$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.75$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 24.82$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 3.4% ،بأكبر مكسب يومي منذ 3 أيار/مايو الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 24.87$ للأوقية ، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بحوالي 3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

بالرغم من هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،غير أن العملة الأمريكية لا تزال تحت ضغط بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة ،والتي قلصت من احتمالات قرب إعلان البنك الفيدرالي الاحتياطي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.