شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بفضل انحسار مخاوف تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل تحسن المعنويات فى أسواق المال العالمية ، بفضل انحسار مخاوف قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 475.13 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 % ، بعد مكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية فى وول ستريت.

قالت وزارة العمل فى الولايات المتحدة يوم الجمعة بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 235 ألف فى آب/أغسطس ،أقل كثيرا من متوسط توقعات الخبراء إضافة وظائف بمقدار 720 ألف.

يمثل التقرير تباطؤا كبيرا عن ما تم أضافه الاقتصاد الأمريكي من وظائف فى تموز/يوليو ، والتي بلغت بعد الزيادة نحو 1.053 مليون وظيفة ،ويعاذ هذا التراجع الحاد إلى إعادة فرض القيود الصحية فى بعض الولايات والمدن الأمريكية لمنع تفشي المتغير دلتا من فيروس كورونا.

وكان رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" قد شدد على الحاجة إلى بيانات وظائف أقوي قبل أن يبدأ البنك المركزي فى تقليص شراء السندات ،لذلك انحسرت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد تقرير الوظائف الأخير.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مستقرا دون أي تغيير يذكر ،والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم لقضاء عطلة عامة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.9% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 قرابة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6 %.