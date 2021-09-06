شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة شهرين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى التعاملات السابقة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,822.79$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,829.55$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,830.34$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 1,834.01$ للأونصة ، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال فى الولايات متحدة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بالرغم من هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،غير أن العملة الأمريكية لا تزال تحت ضغط بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة ،والتي قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 998.52 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.