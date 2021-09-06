شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم المالية مستشاراً مالياً لتخفيض وزيادة رأس المال تهامة للإعلان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن تعيين المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية لتخفيض رأس المال ثم زيادته وإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأنه سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في يوليو الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة من 175 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، بنسبة تخفيض 42.9%، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 17.5 مليون سهم إلى 10 مليون سهم.

وقالت الشركة إن الهدف من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بإلغاء عدد 7.5 مليون سهم.

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 50 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون ريال، ليرتفع رأس المال إلى 150 مليون ريال، ويذلك يرتفع عدد الأسهم من 10 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو سداد إلتزامات مالية حكومية، وذلك بإضافة عدد 5 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 4.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مُجمل الربح نتيجة لإختلاف موسم التوريد إلى المدارس حيث تم خلال الربع المماثل من العام السابق التوريد لعدد كبير منها قبل تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وقد تم مقابلة هذا الإنخفاض جزئياً بإرتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.3 مليون ريال بعد فتح الفروع الجديدة فى المطارات، إضافة إلى إن الفترة المماثلة من العام السابق تضمن إغلاق الفروع ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كوفيد 19.