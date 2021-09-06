قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن التنقيب عن الغاز

الشارقة - اميمة ياسر -

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الغاز.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الرئيس السيسي صدق على القانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي " نايل" بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية " قطاع -أ" بدلتا النيل ج. م. ع.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.