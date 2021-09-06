شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تظل الخسائر محدودة بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1858$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1878$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1886$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1909$ ،بعد بيانات سوق العمل الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ،ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى نحو عشر سنوات ، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ، والتي قد تجبر المركزي الأوروبي على البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بالرغم من هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،غير أن العملة الأمريكية لا تزال تحت ضغط بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة ،والتي قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.