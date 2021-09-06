شكرا لقرائتكم خبر عن "مكيال المالية" تتوقع تغطية الاكتتابات الحالية بالبورصة السعودية بنسب كبيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع تغطيات كبيرة للاكتتابات الحالية في السوق المالية السعودية لأسباب عدة.

وذكر أبو جامع أن على رأس الأسباب، تعطش السوق لها، وتوجه الاكتتابات للمؤسسات الكبرى، بتخصيص حصة مؤثرة لتلك المؤسسات مقابل حصة أقل للأفراد، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن معظم المحافظ والصناديق ستكتتب بأكبر قدر ممكن، وبالتالي سنرى نسب مضاعفة كبيرة في التغطية.

واستبعد أن تكون عملية الاكتتابات، وراء تراجع السيولة، في الوقت الحالي في السوق المالية، لأن آليات الاكتتاب لن تؤثر، وتقديم الدفعات، ولن يجري التخصيص بالشكل الكبير، ولن يؤثر على السيولة.

وأشار إلى النطاق السعري لبناء سجل الأوامر في طرح أسهم العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" بين 136 و151 ريالاً للسهم، ليبدأ بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم وينتهي في 13 سبتمبر الجاري.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة أمس مرتفًعا 0.14% ليكسب 16.05 نقطة ويقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) جلسة أمس مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.