شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الرهونات العقارية بالسعودية تتضاعف 3 مرات خلال 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسين، أن قيمة سوق الرهونات العقارية في المملكة، تضاعفت 3 مرات خلال 4 سنوات.

وأضاف فابريس سوسين أن السعودية لإعادة التمويل، وقعت اتفاقيات مع 4 بنوك، وتدرس توسيع محفظتها لتشمل قروض الشركات لموظفيها، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة تشهد تغيرات في السوق وتحول في النموذج المتبع، و"علينا التأكيد على صحة البنوك من حيث السيولة ورأس المال والمعدلات المتعددة والفضل في ذلك لا يعود للبنوك فقط وإنما للمنظم أيضا".

وأشار إلى أن سوق الرهونات العقارية شهدت نموا قويا خلال السنوات الأربع الماضية، فمن حيث القيمة تضاعفت ثلاث مرات، ومن حيث إنتاج الرهونات العقارية فقد تضاعفت بـ 10 مرات، واصفا اتفاقية الشركة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والثالثة ضمن برنامج مساكن الذي استحوذنا عليه، وأعدنا تمويل نحو 5 مليارات ريال.

وقال إن الاتفاقية تعد صفقة بارزة بحكم حجمها طبعا وبحكم أسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأهميتها من حيث المنشأ لصالح السعوديين وهي بارزة لأنها تحدث للمرة الثالثة وبطريقة سريعة.

وأكد أن هذه الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طويلة الأمد، وما يميزها بالمقارنة مع شراكات أخرى هي سرعة تنفيذ الصفقات وثانيا حجم الصفقات بحد ذاتها وكونها تتم بين ثلاث جهات هي كل من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة دار التمليك.

وأكد مواصلة الشركة العمل على تنويع محفظتها فقد بدأت مع شركات التمويل العقاري ومن ثم البنوك والآن ننظر إلى بعض الجهات غير المالية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتوقع أن نشهد بعض الصفقات من هذا النوع تدخل إلى السوق، ولن تكون بحجم الصفقات مع البنوك ولكن نريد مواصلة تشجيع الشركات لإصدار القروض والتمويل لموظفيها وهو ما يندرج أيضا تحت مستهدفات رؤية 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أعلنت في وقت سابق توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.

وأتت الاتفاقية امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته "التأمينات الاجتماعية" عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.