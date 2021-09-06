شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي حلول: النطاق السعري للطرح بين 136 و151 ريالاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبدأ يوم الأحد تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر والتي تمتد لـ 9 أيام حتى 13 سبتمبر، على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وتطرح الشركة 24 مليون سهم والتي تمثل 20% من رأس مالها، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة (ب)، هي المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

وحصلت إس تي سي حلول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.