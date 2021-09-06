شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تخفض سعر بيع الخام الخفيف لعملائها بآسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت شركة أرامكو النفطية السعودية سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا في أكتوبر المقبل مقارنة بشهر سبتمبر 2021 وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وخفضت أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في أكتوبر المقبل إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية. وكانت العلاوة تبلغ 3 دولارات في سبتمبر 2021، بحسب وكالة رويترز.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شهر اكتوبر/تشرين الأول دون تغيير عن شهر سبتمبر 2021.

ولم يطرأ آي تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخامات العالية الكبريت.