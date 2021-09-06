شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكبدة الكندوز تتراوح بين 140-160جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 6-9-2021 استقرار في محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو،و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

و تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلوأسعار ، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .