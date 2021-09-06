شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% ليكسب السهم نحو 12 هللة ليستقر على سعر 20.52 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 23.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.10 ومستوى المقاومة 22.64.