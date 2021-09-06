شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الباحة (4130) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.74% ليكسب السهم نحو 30 هللة ويستقر على سعر 41.10 ريال، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 42.45، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 47.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.70 ومستوى المقاومة 45.10.