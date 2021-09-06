شكرا لقرائتكم خبر عن عذيب يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم عذيب للاتصالات (7040) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.76% بما يعادل 1.85 نقطة ليستقر على سعر 33.95 ريال، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.95 ومستوى المقاومة 37.20.