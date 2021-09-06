شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الشركة الخليجية (8260) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.11% ليخسر السهم نحو 2 هللة ليستقر على سعر 17.38 ريال، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 17.22، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.56 ومستوى المقاومة 18.36.